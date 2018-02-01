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Vivaldi Browser’da Sayfa Bildirimlerini Algılamak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:21 - Tarih: 17 Haziran 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'da Sayfa Bildirimlerini AlgılamakBir süredir Vivaldi Browser‘ı deniyorum ve içerisinde gerçekten de harikulade özellikler barındıran bir tarayıcı. Bence bir şans verilmesi gerekiyor. Örnek olarak, Gmail‘de bir e-posta geldiğinde sekme başlığında (1) şeklinde bildirim yazar. Ancak ilgili sekme sabit iken, favicon üzerinde bir bildirim görünmez. İşte bunun için çeşitli eklentiler aradım hep ve maalesef ki hiçbirisi tam stabil değil idi. Ancak Vivaldi Browser’ı denerken dahili olarak bu özelliğin bulunduğunu öğrendim. Yani sayfa bildirimlerini otomatik olarak algılayan Vivaldi, bunu sekme favicon’u üzerinde gösterebilme yeteneğine sahip. Bu özelliği kullanmak için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Sadece bu özellik için bile Vivaldi Browser’ı kullanmak mümkün. Kesinlikle harika bir pratik özellik diyebilirim.

AYRICA: Vivaldi Browser Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

Vivaldi Browser’da Sayfa Bildirimlerini Algılamak

  • Öncelikle Menü simgesine tıklayın.
  • Araçlar > Ayarlar sekmesine tıklayın.

Vivaldi Browser'da Sayfa Bildirimlerini Algılamak

  • Sekmeler adlı bölüme giriş yapın.

Vivaldi Browser'da Sayfa Bildirimlerini Algılamak

  • Sayfa Başlığı Bildirimlerini Algıla seçeneğini aktive edin.

Vivaldi Browser'da Sayfa Bildirimlerini Algılamak

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