Vivaldi Browser bizlere görünüm bazında da kişisel bir tarayıcı yaratma imkânı sağlamaktadır. Yani temaların yanı sıra, pencere arka plan resmi de değiştirilebilmektedir. Böylelikle mevcut olan görseli veya bilgisayarınız üzerinden yükleyebileceğiniz bir görseli de kullanabilirsiniz. Bu şekilde tarayıcınızın görünümü daha da kişisel bir hâle gelecektir. Aşağıdaki adımları izleyerek Vivaldi Browser’da pencere arka plan resmini değiştirmeyi öğrenebilir, hemen bugün uygulayabilirsiniz.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Sekmeleri Gizlemek

Vivaldi Browser’da Pencere Arka Plan Resmini Değiştirmek