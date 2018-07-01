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Vivaldi Browser’da Header Alanını Kaldırmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:03 - Tarih: 06 Kasım 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'da Header Alanını KaldırmakBen bir tarayıcının ekran üzerinde çok fazla yer kaplamasını pek sevmiyorum. Vivaldi de bizlere özelleştirme imkânı tanıdığı için, dilediğiniz gibi tarayıcınızın görünümünü JS & CSS kullanarak değiştirebiliyorsunuz. Örnek vermek gerekir ise, tarayıcımızın header (en üst) bölümü ekranda belirli bir alan kaplar. Ancak dilerseniz Vivaldi’de header alanını kaldırmak mümkündür. Bunun için CSS dosyası içerisine aşağıdaki kodu değiştirmeden eklemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Sayfa Yükleme Göstergesini Kapatmak

#header {display: none !important}

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