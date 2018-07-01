Vivaldi Browser‘da sade bir yapı söz konusu. Ancak mevcut özelliklerin hepsini aktive etmek, performans bazında sorun yaşamanızı beraberinde getirebilir. Bu yüzden hız için bazı özelliklerin devre dışı bırakılması gerektiğine inanıyorum. Örneğin, animasyonlar. Vivaldi’de özellikle konfigürasyon sayfalarında bolca animasyon kullanımı mevcut. Bunlara gerek yok. Dolayısı ile Vivaldi Browser’da animasyon kullanımını kapatmak isterseniz, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Durum Çubuğundaki Panel Butonunu Gizlemek

Vivaldi Browser’da Animasyon Kullanımını Kapatmak