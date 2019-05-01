Vivaldi Browser ile ilgili faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Vivaldi Browser'da da, birçok tarayıcıda olduğu gibi kurulan eklentilere ait düğmeler (butonlar) araç çubuğunda yer almaktadır. Dilerseniz de, Vivaldi Browser'da eklentiler düğmesini gizlemek mümkün olup, bunun için öncelikle Ayarlar > Araç Çubuğu sekmesine tıklamanız gereklidir. Ardından ise Eklentiler başlığındaki Eklentiler Düğmesi seçeneğini boş bırakınız.

AYRICA: Vivaldi'de Çıkış Onaylaması Nasıl Aktif Edilir?

Vivaldi Browser Eklentiler Düğmesini Gizleyelim