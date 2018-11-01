Visual Studio Code Nedir? Ne İşe Yarar?

Bugün bakıldığında birçok metin veya kod düzenleme editörü bulunuyor. Notepad++ da bunlardan bir tanesi. Ancak bazı kod düzenleyici editörler ya ücretli oluyor ya da ücretsiz sürümleri pek yeterli olmuyor. Bu yüzden bir araştırma yaparken birçok kişinin bildiği üzere; Windows, Linux ve MacOS için geliştirilen Visual Studio Code‘u inceleme fırsatı yakaladım. Microsoft tarafından geliştirilen uygulama, eklenti desteği içeriyor ve tamamen Türkçe bir kullanım imkânı da tanıyor. Dolayısı ile Notepadd++ yeterli gelmiyorsa, tavsiye ederim. En azından eklenti desteği ile birçok çerçevede aksiyon alabileceğiniz bir uygulamadır. Ben de incelemeye devam ediyor olacağım.

İndir: Visual Studio Code (Son Sürüm)