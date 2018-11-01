Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Visual Studio Code Nedir? Ne İşe Yarar?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:39 - Tarih: 21 Kasım 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Visual Studio Code Nedir? Ne İşe Yarar?Bugün bakıldığında birçok metin veya kod düzenleme editörü bulunuyor. Notepad++ da bunlardan bir tanesi. Ancak bazı kod düzenleyici editörler ya ücretli oluyor ya da ücretsiz sürümleri pek yeterli olmuyor. Bu yüzden bir araştırma yaparken birçok kişinin bildiği üzere; Windows, Linux ve MacOS için geliştirilen Visual Studio Code‘u inceleme fırsatı yakaladım. Microsoft tarafından geliştirilen uygulama, eklenti desteği içeriyor ve tamamen Türkçe bir kullanım imkânı da tanıyor. Dolayısı ile Notepadd++ yeterli gelmiyorsa, tavsiye ederim. En azından eklenti desteği ile birçok çerçevede aksiyon alabileceğiniz bir uygulamadır. Ben de incelemeye devam ediyor olacağım.

İndir: Visual Studio Code (Son Sürüm)

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.889 yazıda 8.174 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık