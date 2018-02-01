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UFC 3 için İnceleme Puanları Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 16:02 - Tarih: 03 Şubat 2018 - Yorum: 0
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UFC 3Dövüş oyunu sevenlerin gerçekçi bir hissiyat yaşayacakları UFC serisinin üçüncü oyunu UFC 3, nihayet duyuruldu. EA Canada tarafından geliştirilen ve 2 Şubat 2018 tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcıları için özel çıkacak oyunun inceleme puanları da paylaşıldı. Platformların ortalamasına baktığımızda oyun, PlayStation 4 için 79, Xbox One için de 80 puan ortalama almış. Ayrıca Türk asıllı İsviçre vatandaşı olan Volkan Özdemir, oyunun dövüşçü kadrosunda karşımıza çıkacak. Oyunun paylaşılan inceleme puanlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

UFC 3 İnceleme Puanları

UFC 3 İnceleme Puanları

  • Game Over Online – 94
  • God is a Geek – 90
  • Game Informer – 88
  • COGconnected – 87
  • JeuxActu – 85
  • GamingTrend – 85
  • Playstation Universe – 85
  • Areajugones – 80
  • Vandal – 80
  • Worth Playing – 80
  • Digital Chumps – 80
  • Cheat Code Central – 80
  • Digital Chumps – 80
  • LevelUp – 80
  • Cheat Code Central – 80
  • GamePro Germany – 77
  • Power Unlimited – 75
  • PlayStation LifeStyle – 75
  • PlayStation Country – 70
  • Hardcore Gamer – 70
  • GamesRadar+ – 70
  • Attack of the Fanboy – 70
  • EGM – 50
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