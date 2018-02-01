UFC 3 için İnceleme Puanları Geldi

Dövüş oyunu sevenlerin gerçekçi bir hissiyat yaşayacakları UFC serisinin üçüncü oyunu UFC 3, nihayet duyuruldu. EA Canada tarafından geliştirilen ve 2 Şubat 2018 tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcıları için özel çıkacak oyunun inceleme puanları da paylaşıldı. Platformların ortalamasına baktığımızda oyun, PlayStation 4 için 79, Xbox One için de 80 puan ortalama almış. Ayrıca Türk asıllı İsviçre vatandaşı olan Volkan Özdemir, oyunun dövüşçü kadrosunda karşımıza çıkacak. Oyunun paylaşılan inceleme puanlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

UFC 3 İnceleme Puanları