UFC 3 için İnceleme Puanları Geldi

Dövüş oyunu sevenlerin gerçekçi bir hissiyat yaşayacakları UFC serisinin üçüncü oyunu UFC 3, nihayet duyuruldu. EA Canada tarafından geliştirilen ve 2 Şubat 2018 tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcıları için özel çıkacak oyunun inceleme puanları da paylaşıldı. Platformların ortalamasına baktığımızda oyun, PlayStation 4 için 79, Xbox One için de 80 puan ortalama almış. Ayrıca Türk asıllı İsviçre vatandaşı olan Volkan Özdemir, oyunun dövüşçü kadrosunda karşımıza çıkacak. Oyunun paylaşılan inceleme puanlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.
UFC 3 İnceleme Puanları
- Game Over Online – 94
- God is a Geek – 90
- Game Informer – 88
- COGconnected – 87
- JeuxActu – 85
- GamingTrend – 85
- Playstation Universe – 85
- Areajugones – 80
- Vandal – 80
- Worth Playing – 80
- Digital Chumps – 80
- Cheat Code Central – 80
- Digital Chumps – 80
- LevelUp – 80
- Cheat Code Central – 80
- GamePro Germany – 77
- Power Unlimited – 75
- PlayStation LifeStyle – 75
- PlayStation Country – 70
- Hardcore Gamer – 70
- GamesRadar+ – 70
- Attack of the Fanboy – 70
- EGM – 50
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