Ücretsiz WordPress temaları için geçtiğimiz içeriğimizde resmi siteyi kullanmanız gerektiği yönünde yapıcı bir uyarıda bulunmuş idik. Şimdi ise eklentiler konusunda aynı uyarıda bulunacağız. Kötücül amacı olan insanlar, eklentilere spesifik kodlar yerleştirerek, güvenlik zafiyetine yol açabilmektedirler. Dolayısı ile buraya tıklayarak WordPress tarafından yayımlanan, popüler ve en çok indirilen eklentilere ulaşabilir, indirebilir ve web siteniz için kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. En azından güvenlik konusunda endişeniz olmaz ve içiniz rahat bir şekilde indirdiğiniz eklentileri kullanabilirsiniz.