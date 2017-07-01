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Ücretsiz Font Bulabileceğiniz Kaynak Siteler

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:27 - Tarih: 22 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Ücretsiz Font Bulabileceğiniz Kaynak SitelerWeb sitelerimizin daha güzel görünmesi için font ihtiyacımız olur. Özellikle logo gibi materyaller için tasarım oluşturmak ve bu bağlamda profesyonel bir font edinmek elzemdir demek yanlış olmayacaktır. Peki, ücretsiz font nereden bulunur? Sizler için tavsiye edebileceğim bazı siteler var. Aşağıdaki bağlantılar vasıtası ile ücretsiz olarak kategorize edilmiş yazı tiplerini hemen inceleyebilir ve ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Umarım faydalı bir tavsiye olacaktır.

AYRICA: Photoshop’ta font nasıl yüklenir?

Adresler: DaFontFontSpace1001 Free FontsFont Squirrel

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