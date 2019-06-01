uBlock Origin Ayarları - İnternet Hızlandırma Yöntemi

AdBlock uzun zamandır kullandığım bir eklenti idi. Ancak maalesef ki RAM ve CPU kullanımı oldukça fazla olduğu aşikâr. Bu yüzden bir süredir uBlock Origin eklentisini araştırıyorum ve tam anlamı ile harikulade bir eklenti olduğu kanısına vardım. 1 gün boyunca konfigürasyon ayarlarını denedim ve en hızlı, en stabil kullanımı aşağıdaki ayarlar ile sağladım. Elbette, bu ayarları sizlerle de paylaşıyor olacağım. Sizlere de tavsiyem, AdBlock veya AdBlock Plus yerine, sadece uBlock Origin kullanmanız yönünde olacaktır. Çünkü bu reklam engelleyici, hem daha hızlı, hem de RAM / CPU kullanımı bakımından oldukça düşük.

AYRICA: Google Chrome Yavaş Çalışma Sorunu ve Çözümü

uBlock Origin Ayarları - Chrome'da İnternet Hızlandırma Yöntemi

Eğer kaliteli reklam engelleyici arıyorsanız, artık pek de düşünmenize gerek yok. uBlock Origin eklentisini buraya tıklayarak tarayıcınıza kurun ve ayarları da aşağıdaki görsellerdeki gibi yapılandırın. Başka bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Reklâmsız ve hızlı İnternet keyfinin tadını şimdi çıkarabilirsiniz.

1) Ayarlar sekmesinde sadece aşağıdaki seçenekleri etkinleştirin.

2) Süzgeç listeleri sekmesinde de sadece aşağıdaki seçenekleri etkinleştirin.