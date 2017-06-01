Twitter kendisini sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Twitter’ın masaüstü versiyonuna da gece modu özelliği geldi. Böylelikle gece kullanımı için karanlık temayı kullanmayı düşünebilirsiniz. Gözleriniz bu şekilde daha rahat olacaktır. Twitter gece modunu açmak için ise aşağıdaki izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Her ne kadar kolay bir kullanım imkânı olsa da, birçok konuda olduğu gibi, bilmeyenleri düşünerek, elbette biz yine de aktarıyor olacağız.

AYRICA: Twitter Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Twitter Gece Modunu Açmak

1) Öncelikle profilinize giriş yapın.

2) Profil ve ayarlar butonuna tıklayın.

3) En alttaki Gece modu sekmesine tıklayın.