Twitter'da gönderdiğiniz tweetler üzerine konum bilgisi eklemeyi düşünebilirsiniz. Ancak güvenliğiniz için buna gerek olmadığı dile getirilebilir. Yine de tweetlerinize konum bilgisi eklemek istiyor iseniz, Daha fazla > Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklayın.

AYRICA: Twitter Açık Oturumları Kapatma Nasıl Yapılır?

Twitter Konum Bilgisi Ekleme Nasıl Yapılır?

Ardından Gizlilik ve güvenlik > Konum bilgisi bölümüne giriş yapın. Konum bilgisi başlığındaki Tweetlerime konum bilgileri ekle seçeneğini onaylayın. Böylelikle, tweetlerinize konum bilgisi ekleme işlemini tamamlayabilirsiniz.