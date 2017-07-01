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Twitter Konum Bilgisi Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:42 - Tarih: 02 Ağustos 2019 - Yorum: 0

Twitter Konum Bilgisi Ekleme Nasıl Yapılır?Twitter'da gönderdiğiniz tweetler üzerine konum bilgisi eklemeyi düşünebilirsiniz. Ancak güvenliğiniz için buna gerek olmadığı dile getirilebilir. Yine de tweetlerinize konum bilgisi eklemek istiyor iseniz, Daha fazla > Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklayın.

AYRICA: Twitter Açık Oturumları Kapatma Nasıl Yapılır?

Twitter Konum Bilgisi Ekleme Nasıl Yapılır?

Ardından Gizlilik ve güvenlik > Konum bilgisi bölümüne giriş yapın. Konum bilgisi başlığındaki Tweetlerime konum bilgileri ekle seçeneğini onaylayın. Böylelikle, tweetlerinize konum bilgisi ekleme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Twitter Konum Bilgisi Ekleme Nasıl Yapılır?

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