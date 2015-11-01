Twitter her geçen gün kendisini geliştirmeye devam ediyor ve yeni özellikler ile daha da kullanışlı bir hâl alıyor desek yalan olmaz. Örneğin, Twitter’daki hesabınızın istatistiklerini öğrenebileceğinizi biliyor muydunuz? Hangi gönderdiğiniz tweet ne kadar görüntülenme almış, en popüler tweet v.b. gibi birçok başlık çerçevesinde istatistikleri öğrenebiliyorsunuz. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda Twitter istatistikleri öğrenme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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Twitter’da İstatistikleri Öğrenme İşlemi