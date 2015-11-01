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Twitter İstatistikleri Öğrenme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:28 - Tarih: 08 Temmuz 2017 - Yorum: 0
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Twitter İstatistikleri Öğrenme Nasıl Yapılır?Twitter her geçen gün kendisini geliştirmeye devam ediyor ve yeni özellikler ile daha da kullanışlı bir hâl alıyor desek yalan olmaz. Örneğin, Twitter’daki hesabınızın istatistiklerini öğrenebileceğinizi biliyor muydunuz? Hangi gönderdiğiniz tweet ne kadar görüntülenme almış, en popüler tweet v.b. gibi birçok başlık çerçevesinde istatistikleri öğrenebiliyorsunuz. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda Twitter istatistikleri öğrenme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: Twitter Uygulama Kaldırma Nasıl Yapılır?

Twitter’da İstatistikleri Öğrenme İşlemi

  • Öncelikle profilinize girin.
  • Profil ve ayarlar açılır menüsüne tıklayın.
  • İstatistikler sekmesine tıklayın.
  • Açılan sayfadan istatistiklerinizi görüntüleyebilirsiniz.
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