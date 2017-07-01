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Twitter Görünüm Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:17 - Tarih: 28 Temmuz 2019 - Yorum: 0

Twitter Görünüm Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?Bir önceki Twitter ile ilgili içeriğimizde, yazı tipi boyutu değiştirmek hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise Twitter görünüm rengi değiştirmek hakkında bilgi veriyor olacağız. Dilerseniz Twitter tasarımındaki genel olarak renk skalasını değiştirebilirsiniz. Bunun için Daha fazla > Ekran sekmesine tıkladıktan sonra, Renk adlı bölümden mevcut renk seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz. İlgili bölüme ait görsel ise aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: Twitter Karanlık Mod Açma Nasıl Yapılır? (Işıklar Kapalı)

Twitter Görünüm Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Twitter Görünüm Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

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