Önceki içeriklerimizde Twitter okundu bilgisi gizlemek ve Twitter'da görünüm rengi değiştirmek gibi konuları işlemiştik. Şimdi ise Twitter'da fotoğraf etiketleme kapatmak nasıl oluyor, bu konuya eğiliyor olacağız. Normalde herkes sizi bir fotoğrafa etiketleme yetkisine sahiptir. Ancak dilerseniz fotoğraf etiketleme özelliğini kapatmak da mümkündür. Öncelikle Daha fazla butonuna tıklayın, ardından ise Ayarlar ve gizlilik bölümüne giriş yapın. Sonra Gizlilik ve güvenlik sekmesine tıklayın. Tweetler başlığı altındaki Fotoğraf etiketleme bölümüne giriş yapın. Seçenekler arasından Kapalı kutucuğunu onaylarak, mevcut işlemleri tamamlayabilirsiniz.

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Twitter Fotoğraf Etiketleme Kapatma Nasıl Yapılır?