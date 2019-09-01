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Twitter Engellenen Hesapları Görme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:21 - Tarih: 22 Eylül 2019 - Yorum: 0

Twitter Engellenen Hesapları Görme Nasıl Yapılır?Eğer Twitter'da bir kimseyi engellemek istiyor iseniz, bu mümkündür. Yani karşıdaki kişiden mesaj almak, bildirim almak istemiyor olabilirsiniz. Bunun için ise elbette Twitter'da hesap engellemek mümkün. Peki, Twitter'da engellenen hesapları görmek nasıl oluyor? Yani bu zamana kadar engellediğiniz tüm hesapları görebileceğiniz sayfa elbette mevcut. Twitter engellenen hesapları görmek için, aşağıdaki kolay adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Twitter Konum Bilgisi Ekleme Nasıl Yapılır?

Twitter Engellenen Hesapları Görme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklayın.

Twitter Engellenen Hesapları Görme Nasıl Yapılır?

2) Gizlilik ve güvenlik sekmesine tıklayın.

Twitter Engellenen Hesapları Görme Nasıl Yapılır?

3) Güvenlik > Engellenen hesaplar bağlantısına tıklayın.

Twitter Engellenen Hesapları Görme Nasıl Yapılır?

4) Açılan sayfa ile engellediğiniz hesapları görebilirsiniz.

Twitter Engellenen Hesapları Görme Nasıl Yapılır?

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