Eğer Twitter'da bir kimseyi engellemek istiyor iseniz, bu mümkündür. Yani karşıdaki kişiden mesaj almak, bildirim almak istemiyor olabilirsiniz. Bunun için ise elbette Twitter'da hesap engellemek mümkün. Peki, Twitter'da engellenen hesapları görmek nasıl oluyor? Yani bu zamana kadar engellediğiniz tüm hesapları görebileceğiniz sayfa elbette mevcut. Twitter engellenen hesapları görmek için, aşağıdaki kolay adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Twitter Konum Bilgisi Ekleme Nasıl Yapılır?

Twitter Engellenen Hesapları Görme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklayın.

2) Gizlilik ve güvenlik sekmesine tıklayın.

3) Güvenlik > Engellenen hesaplar bağlantısına tıklayın.

4) Açılan sayfa ile engellediğiniz hesapları görebilirsiniz.