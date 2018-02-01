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Türkiye’nin En İyi Araba Sitesi Aktive Edildi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:30 - Tarih: 18 Şubat 2018 - Yorum: 0
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Türkiye'nin En İyi Araba Sitesi Aktive EdildiTürkiye‘deki birçok haber sitesinde otomobil haberleri üzerine kategoriler mevcut. Ancak sadece araba haberleri üzerine olan internet sitelerinin sayıları oldukça az durumda. Yabancı ülkelerde durum tam tersi ancak ülkemizde ise bu durum maalesef böyle. Bu yüzden Araba.gen.tr adresi kısa süre önce yayın hayatına başladı. İçerisinde otomobil haberleri ana başlığı altında birçok markaya ait güncel haber yer alıyor. Dolayısı ile eğer ki araçlar konusuna ilginiz var ise, bundan sonra en iyi araba sitesini siz de takip edebilirsiniz. Bu yolda ilgili ekibe de başarılar diliyoruz.

Türkiye’nin En İyi Araba Sitesi: Araba.gen.tr

Türkiye'nin En İyi Araba Sitesi Aktive Edildi

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