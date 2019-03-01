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Tom Clancy’s The Division 2 için Çıkış Fragmanı Paylaşıldı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:16 - Tarih: 07 Mart 2019 - Yorum: 0
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Tom Clancy's The Division 2Yayınlığını Ubisoft‘un üstlendiği ve Massive Entertainment tarafından geliştirilen Tom Clancy’s The Division 2 için çıkış fragmanı paylaşıldı. Ölümcül bir virüsün etkisi altında kalan dünyada, sivil olarak gizlenen ajanlardan oluşan Division birimi ile geride kalanları korumaya çalışıyoruz. Ana görevlerden PvP modlarına kadar pek çok etkinlik oyunda yer alırken, isterseniz kendiniz isterseniz de en fazla 4 kişilik bir takım ile çevrimiçi oynayabilirsiniz. 15 Mart tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC çıkışını yapacak olan Tom Clancy’s The Division 2 için paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

Tom Clancy's The Division 2 Video İzle

Tom Clancy’s The Division 2 Çıkış Videosu İzle

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