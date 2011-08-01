Bilindiği gibi The Walking Dead dizisi, sezonun sekizinci bölümünden sonra her sene genellikle kasım ayı sonlarında bir ara veriyor. Diziyi takip edenler bunu zaten biliyordur. Dizinin 10. sezon 8. bölümünün ardından da her zamanki gibi ara verdi. Peki, The Walking Dead 10. sezon 9. bölüm ne zaman başlayacak? diyenlerdenseniz, açıklanan tarihi verelim. Dizinin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre dizi 23 Şubat 2020 tarihinde yeni bölümleriyle devam edecek.
The Walking Dead 10. Sezon Devam Tarihi Açıklandı
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:29 - Tarih: 26 Kasım 2019 - Yorum: 0
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