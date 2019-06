The Surge 2 için Oynanış Videosu Paylaşıldı

Yayıncılığını Focus Home Interactive ve geliştiriciliğini Deck13 Interactive şirketinin üstlendiği The Surge 2 oyunu için yaklaşık 9 dakikalık yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Oyunu ön sipariş üzerinden satın almak isterseniz PlayStation Store üzerinde 259,00 TL, Xbox Store'da 260,00 TL ve Steam platformunda da 190,00 TL fiyat etiketini ödeyerek sahip olabilirsiniz. PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için 24 Eylül tarihinde çıkışını yapacak olan The Surge 2'nin oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

The Surge 2 Oynanış Videosu