Todd Robinson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Sebastian Stan'in başrolünde yer aldığı The Last Full Measure filminden fragman geldi. Vietnam'da Amerikan askerlerinin hayatını kurtarmak için canını ortaya koyan askeri doktor William Pitsenbarger'ın Onur Madalyasının doktorda kalmasını isteyen Huffman ve madalyayı geri almak isteyen bürokratlar arasında mücadelenin anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda Samuel L. Jackson, Christopher Plummer, Bradley Whitford, Jeremy Irvine, Ed Harris, William Hurt ve Alison Sudol gibi isimler yer alıyor.

17 Ocak 2020 tarihinde vizyona girecek olan filmin paylaşılan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

The Last Full Measure Fragman İzle