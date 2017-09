Tango Gameworks tarafından geliştirilen ve dağıtıcılığını Bethesda’nın üstlendiği korku oyunu The Evil Within 2 için 21 dakikalık oynanış videosu geldi. Kızını kurtarmak amacıyla STEM dünyasında korku dolu anlarla yüzleşecek olan dedektif Sebastian Castellanos karakterini kontrol edeceğimiz The Evil Within 2, 13 Ekim‘de PS4, Xbox One ve PC platformları için çıkış yapacak. Paylaşılan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…