Her Şeyin Teorisi filminde birlikte rol alan Felicity Jones ile Eddie Redmayne'in yeni filmi The Aeronauts için yeni fragman paylaşıldı. Yönetmen koltuğundaki Tom Harper'ın Jack Thorne ile birlikte senaryosuna imza attığı filmin oyuncu kadrosunda Himesh Patel, Anne Reid, Phoebe Fox ve Tim McInnerny gibi isimler yer alıyor.

The Aeronauts Filminden Yeni Fragman Geldi

Hava balonu pilotu Amelia Wren ile meteorolog James Glaisher'in, dönemlerinde kimsenin çıkamadığı yükseklere erişmek için zorlu sıcak hava balonu yolculuğu ile neler yaşadıklarının anlatıldığı film, 6 Aralık 2019 tarihinde ülkemizde gösterime girecek.

Filmin paylaşılan yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

The Aeronauts Fragman İzle