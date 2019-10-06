Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Tesla Model 3, Euro NCAP Çarpışma Testinde (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:21 - Tarih: 06 Ekim 2019 - Yorum: 0

Tesla Model 3Yaptığı çarpışma testleri ile beş üzerinden puanlamalar verip, otomobillerin güvenliğini test eden Euro NCAP, Tesla Model 3'ü sahaya çıkardı. Otonom yeteneklerinin yanı sıra çarpışma testinde de başarısını gösteren Tesla Model 3, 5 yıldız almayı başardı. Güvenlik asistanları için %94 ve çocuk güvenliğinde de %86 başarı elde eden aracın puanlamasını aşağıdaki görselde görebilirsiniz. Bu puanlama ile de Model 3, sınıfının en güvenli otomobillerinden biri oldu.

Tesla Model 3'ün çarpışma test videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Tesla Model 3 Euro NCAP Çarpışma Testi Videosu

Tesla Model 3 Euro NCAP Çarpışma Testi Videosu

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri