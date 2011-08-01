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Citroen Yeni Logosunu Tanıttı

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 11:09 - Tarih: 28 Eylül 2022 - Yorum: 0

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CitroenFransız otomobil sektörünün dev ismi Citroen, düzenlediği etkinlikle, kullanacakları yeni logoyu tanıttı. Şirketin yeni logosu, ilk kez 1919 yılında kullanılan ilk logoya çok benziyor. Elektrikli ürünleri ile geniş bir yelpazeye sahip olarak, yepyeni bir pazara kapılarını açacak olan şirket, kullandığı ilk logonun revize edilmiş versiyonunu 2023 yılından itibaren tüm modellerinde kullanmaya başlayacak.

Şirket ayrıca yeni sloganını da duyurdu: “Nothing Moves Us Like Citroën. (Hiçbir şey bizi Citroen gibi hareket ettiremez.)

Citroen’in, 1919 yılından beri kullandığı 10 logonun görseli ise hemen aşağıda. Sizce hangi logo daha iyi görünüyor?

Citroen Logoları

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