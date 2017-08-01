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Teknolojinin Bir Başka Hâli: Başlat Menüsü

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:23 - Tarih: 04 Ekim 2017 - Yorum: 0
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Teknolojinin Bir Başka Hâli: Başlat MenüsüGünümüzde birçok teknoloji sitesi var. Bunlardan bir tanesi de Teknobeyin. Ancak kaliteli alternatifler de yok değil. Teknoloji sitesi oluştururken, en önemli parametre, güncellik olsa gerek. Yani güncel bir teknoloji sitesi, kaliteli bir içerik sirkülasyonu ve sağlam bir altyapı ile başarı kaçınılmaz olacaktır. Başlat Menüsü adlı web sitesi 12 Temmuz 2017 tarihinde aktive edilen bir web sitesi. Ana başlıkları teknoloji ancak kategori skalası oldukça geniş. Dolayısı ile teknolojik haberlerden geri kalmamak istiyorsanız, ilgili web sitesini bugün ziyaret etmeyi düşünebilirsiniz. Tavsiye ediyoruz.

Teknolojinin Bir Başka Hâli: Başlat Menüsü

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