Tavsiye Kitap - Yalnız Seni Arıyorum (Orhan Veli)

"Sevgili Nahitim, geleceksen gel. Her mektubumda yazdığım gibi sensiz yaşamaya tahammül edemiyorum. Gece gündüz, aklımda fikrimde yalnız sen varsın. Hep seni düşünüyor, her an seni bekliyorum. Yalnız seni sevdiğimden ve yalnız seni seveceğimden başka bir şey düşünme. İyi haberlerini bekler, hasretle gözlerinden öperim sevgilim." Orhan Veli Kanık.

Garip şair Orhan Veli'nin pek muteber sevgilisi Nahit Hanım için yazdığı mektuplar bir kitapta toplanmış. Yukarıdaki paragrafta yer alan ifadeler de bu mektuplarından birinin son cümleleri. Diğerlerini de okuduğunuzda onu çok daha yakından tanımış, belki de kendisi için çok özel bir sırra tanıklık etmiş olacaksınız. Onunla sevip, onunla birlikte üzülmek de mümkün bu kitapta.

Şiirleri kadar etkileyici ve yalındır Orhan'ın mektupları. Sonu hüzün kokar.

Orhan Veli - Yalnız Seni Arıyorum

[Nahit Hanım'a Mektuplar]