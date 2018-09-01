Süresi Dolacak Domainleri SnapNames ile Takip Edin

Domain kavramı günümüzde oldukça önem arz eden bir olgu. Dolayısı ile domain takip etmek de sabır isteyen bir iş. Sizlerle bir site paylaşmak istiyorum. Birçok domain sahibinin bildiği bir site olan SnapNames.com ile süresi dolacak olan domainleri check edebilir, düşme günü ise bu domainleri kapmaya çalışabilirsiniz. Yani hızlı olan kazansın! Bu sitenin size faydası ise, aklınıza gelen keyword ile ilgili arama yapabilir ve örnek süresi dolacak domainlere göz atabilirsiniz. İncelemenizi öneriyorum.