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Sundered: Eldritch, Epic Games'de Ücretsiz

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:31 - Tarih: 11 Ocak 2020 - Yorum: 0

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Epic GamesEpic Games, ücretsiz oyun dağıtımı fırsatlarına devam ediyor. 2019 sonlarında başlattığı her gün ücretsiz oyun kampanyasını şimdi haftalık olarak devam eden platform, şimdi de Thunder Lotus tarafından geliştirilen 32 TL değerindeki Sundered Eldritch oyununu ücretsiz yaptı. 16 Ocak saat 19:00'a kadar ücretsiz olan oyuna aşağıda yer alan bağlantıdaki sayfada "AL" butonuna bastıktan sonraki talimatları uygulayarak, sahip olabilirsiniz.

Epic Games Ücretsiz Oyun: Sundered: Eldritch

Epic Games Ücretsiz Oyun: Sundered: Eldritch

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