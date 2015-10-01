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StarCraft: Remastered için PC Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:50 - Tarih: 05 Temmuz 2017 - Yorum: 0
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StarCraft: Remastered için PC Sistem Gereksinimleri Belli OlduBlizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve orijinal StarCraft ve StarCraft: Brood War’un yüksek çözünürlüklü versiyonu olan StarCraft: Remastered için Windows ve Mac için PC sistem gereksinimleri açıklandı. Klasik StarCraft oynanışının yanında 4K UHD desteği, çevrimiçi ağa bağlantı ve geliştirilmiş ses sunacak olan oyun, 14 Ağustos‘ta 14.99 dolar fiyat etiketiyle çıkışını yapacak. Açıklanan minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

StarCraft: Remastered için PC Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

StarCraft: Remastered PC Sistem Gereksinimleri

Windows Sistem Gereksinimleri

StarCraft: Remastered için PC Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Mac Sistem Gereksinimleri

StarCraft: Remastered için PC Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

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