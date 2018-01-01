Spotify’ın Abone Sayısı 70 Milyona Ulaştı

Bir müzik dinleme servisi olan Spotify, büyümeye hız kesmeden devam ediyor. Şirket’in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Spotify’ın mevcut abone sayısı tam 70 milyona ulaşmış durumda. Kısa bir süre önce Sony Music, Universal Music Group ve Warner Music Group ile lisans anlaşmalarını da yenileyen şirketin, rakiplerine nazaran abone sayısı oldukça fazla durumda. En büyük rakibi Apple Music olan Spotify, şu an sektörde abone sayısı bazında lider konumda denilebilir.

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