Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Sponsorlu Bağlantılar

Spotify’ın Abone Sayısı 70 Milyona Ulaştı

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:54 - Tarih: 05 Ocak 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Spotify'ın Abone Sayısı 70 Milyona UlaştıBir müzik dinleme servisi olan Spotify, büyümeye hız kesmeden devam ediyor. Şirket’in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Spotify’ın mevcut abone sayısı tam 70 milyona ulaşmış durumda. Kısa bir süre önce Sony Music, Universal Music Group ve Warner Music Group ile lisans anlaşmalarını da yenileyen şirketin, rakiplerine nazaran abone sayısı oldukça fazla durumda. En büyük rakibi Apple Music olan Spotify, şu an sektörde abone sayısı bazında lider konumda denilebilir.

AYRICA: Spotify’a Dudak Uçuklatan Tazminat Davası Açıldı

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.520 yazıda 7.954 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık