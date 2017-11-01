Sosyal Medyada Kaç Saat Harcıyoruz?

Günlük olarak sosyal medya sitelerinde oldukça fazla vakit geçiriliyor. Dünya genelinde de bazı kişiler o kadar fazla vakit harcıyor ki sosyal medya bağımlılığı gibi hastalıklar ortaya çıkıyor. Ülkemizde de sosyal medya sitelerinde ne kadar vakit geçirildiği açıklandı. We are Social 2017 verilerine göre Türkiye nüfusunun %60′ı günlük olarak ortalama 3 saat 1 dakikayı sosyal medyada harcıyor. Bu oran da yaklaşık olarak 48 milyon vatandaşa denk geliyor.

Bu kişilerin de %87′si her gün düzenli interneti kullanırken, sosyal medyada 3 saatin yanı sıra online ortamda 6 saat 46 dakika vakit geçiriyor. Ülkemizde en fazla kullanılan platformlar %57 ile YouTube, %56 ile Facebook ve %45 ile de Instagram olarak belirtiliyor. Peki, siz günlük olarak sosyal medya için ne kadar vakit harcıyorsunuz?