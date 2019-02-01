Sony, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Xperia 1′i Barselona’da gerçekleşen MWC 2019 etkinliğinde duyurdu. Sahip olduğu 21:9 en boy oranı ile sinematik ekran olarak adlandırılan, 6.5 inç boyutlarında ve 1644×3840 piksel (4K) çözünürlüğe sahip OLED ekranı ile karşımıza çıkan akıllı telefon, Dolby Atmos ses sistemi ile de sinema deneyimi tattırmaya hazırlanıyor. Ayrıca telefonun multi-tasking olarak isimlendirilen bir ekran üzerinde farklı iki çalışma alanı kullanımı sağlayan özelliğe de sahip olduğunu belirtelim.

Sony Xperia 1 Tanıtıldı

Gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden ve 6 GB RAM belleğinden alan Sony Xperia 1, microSD desteğine sahip 64 GB veya 128 GB depolama alanı seçenekleri ile satın alınabilecek. Ayrıca USB C girişini destekleyen akıllı telefonunun bataryasının da 3.300 mAh kapasitede olduğunu söyleyelim.

Kamera tarafına baktığımızda ön tarafında 8 MP f/2.0 diyafram açıklığına sahip kameraya ek olarak arka tarafında ise f/1.6 diyafram açıklığında 12 MP – f/2.4 diyafram açıklıklı 12 MP geniş açı ve 12 MP telefoto özellikli üçlü kamera yer alıyor.

Cihazın fiyatı hakkında ise henüz bir açıklamada bulunulmadı.