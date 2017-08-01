Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.190 yazıda 7.721 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Sonic Mania’nın Açılış Animasyonu Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:00 - Tarih: 13 Ağustos 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Sonic Manianın Açılış Animasyonu GeldiE3 2017 kapsamında tanıtımı ile oyuncular tarafından heyecanla beklenen, Sonic’in yeni 2D platform oyunu Sonic Mania‘nın çıkışı için geri sayım başladı. Eski ve yeni oyuncuların beğenisine sunulacak olan oyunun açılış animasyonu YouTube üzerinden paylaşıldı. Farklı dünyalarda farklı düşmanlar ile mücadele edeceğimiz oyunun oynanış mekanikleri açısından iyi olacağı bekleniyor. Sonic & Knuckles oyununun devamı olan Sonic Mania, 15 Ağustos‘ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformları için çıkışını yapacak. Yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Sonic Manianın Açılış Animasyonu Geldi

Sonic Mania Açılış Animasyonu

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri