E3 2017 kapsamında tanıtımı ile oyuncular tarafından heyecanla beklenen, Sonic’in yeni 2D platform oyunu Sonic Mania‘nın çıkışı için geri sayım başladı. Eski ve yeni oyuncuların beğenisine sunulacak olan oyunun açılış animasyonu YouTube üzerinden paylaşıldı. Farklı dünyalarda farklı düşmanlar ile mücadele edeceğimiz oyunun oynanış mekanikleri açısından iyi olacağı bekleniyor. Sonic & Knuckles oyununun devamı olan Sonic Mania, 15 Ağustos‘ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformları için çıkışını yapacak. Yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Sonic Mania Açılış Animasyonu