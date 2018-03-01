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Sitenizin Ziyaretçi Kitlesinin Cinsiyet Oranını Öğrenin

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:27 - Tarih: 17 Mart 2018 - Yorum: 0
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Sitenizin Ziyaretçi Kitlesinin Cinsiyet Oranını ÖğreninGeçtiğimiz aylarda Google Analytics ile ilgili birkaç içerik kaleme almıştık sizler için. Şimdi de önemli bir konu üzerinde duracağız. Bildiğiniz gibi sitenizin içerikleri, mevcut ziyaretçi kitlesinin cinsiyet skalasını belirlemektedir. Bu yüzden analiz yaparken ziyaretçi kitlenizin erkek / kadın oranını ölçümlemek isteyebilirsiniz. Bunun için her zamanki gibi Google Analytics kullanacağız. Aşağıdaki adımları izleyerek siz de sitenize giren kişilerin cinsiyet oranını detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Sitenize Hangi Ülkelerden Giriş Yapılıyor?

Sitenizin Ziyaretçi Kitlesinin Cinsiyet Oranını Öğrenin

  • Öncelikle Kitle sekmesine tıklayın.

Sitenizin Ziyaretçi Kitlesinin Cinsiyet Oranını Öğrenin

  • Ardından Demografi > Cinsiyet sekmesine tıklayın.

Sitenizin Ziyaretçi Kitlesinin Cinsiyet Oranını Öğrenin

  • Açılan sayfa ile cinsiyet oranını kontrol edebilirsiniz.

Sitenizin Ziyaretçi Kitlesinin Cinsiyet Oranını Öğrenin

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