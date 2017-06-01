Birçok istatistiki verilere ulaşabilmemizi sağlayan uygulama var. Ancak Google‘ın Analytics servisi tüm bu uygulamalardan ileri düzeyde raporlama sunmaktadır. Hem de tamamen ücretsiz! Dolayısı ile alternatiflere pek de gerek yok. Sormamıza izin verin. Hiç merak ettiniz mi, sitenize hangi tarayıcılardan ne kadar giriş yapılıyor? Bunu ölçümlemek oldukça önemli. Analytics kullanıyorsanız, aşağıdaki adımlar doğrultusunda bunu kolaylıkla öğrenebilmektesiniz.

Sitenize Hangi Tarayıcılardan Giriş Yapıldığını Öğrenin

1) Öncelikle Analytics hesabınıza giriş yapın.

2) Kitle > Teknoloji sekmesini açın.

3) Tarayıcı ve OS sekmesine tıklayın.

4) Karşınıza tarayıcı bilgileri çıkacaktır. Kontrol edebilirsiniz.