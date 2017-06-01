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Sitenize Hangi Tarayıcılardan Giriş Yapılıyor?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:58 - Tarih: 06 Ekim 2017 - Yorum: 0
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Sitenize Hangi Tarayıcılardan Giriş Yapılıyor?Birçok istatistiki verilere ulaşabilmemizi sağlayan uygulama var. Ancak Google‘ın Analytics servisi tüm bu uygulamalardan ileri düzeyde raporlama sunmaktadır. Hem de tamamen ücretsiz! Dolayısı ile alternatiflere pek de gerek yok. Sormamıza izin verin. Hiç merak ettiniz mi, sitenize hangi tarayıcılardan ne kadar giriş yapılıyor? Bunu ölçümlemek oldukça önemli. Analytics kullanıyorsanız, aşağıdaki adımlar doğrultusunda bunu kolaylıkla öğrenebilmektesiniz.

Sitenize Hangi Tarayıcılardan Giriş Yapıldığını Öğrenin

1) Öncelikle Analytics hesabınıza giriş yapın.

Sitenize Hangi Tarayıcılardan Giriş Yapılıyor?

2) Kitle > Teknoloji sekmesini açın.

Sitenize Hangi Tarayıcılardan Giriş Yapılıyor?

3) Tarayıcı ve OS sekmesine tıklayın.

Sitenize Hangi Tarayıcılardan Giriş Yapılıyor?

4) Karşınıza tarayıcı bilgileri çıkacaktır. Kontrol edebilirsiniz.

Sitenize Hangi Tarayıcılardan Giriş Yapılıyor?

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