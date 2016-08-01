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Samsung’un “Galaxy On7 Prime” Akıllı Telefonu Türkiye’de Satışta

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:01 - Tarih: 29 Temmuz 2017 - Yorum: 0
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Samsungun Galaxy On7 Prime Akıllı Telefonu Türkiyede SatıştaSamsung’un ülkemizde ilk olarak online mağazasında satışa sunmaya başladığı Galaxy On7 Prime akıllı telefonu, teknik özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. 5.5 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüklü ekrana sahip olan akıllı telefon, 1.6 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemci ve 3 GB RAM belleğinden gücünü alıyor. 256 GB’a kadar microSD kart desteği ile arttırılabilen 32 GB’lık dahili depolama alanı ve 3.300 mAh kapasiteli batarya ile gelen Galaxy On7 Prime, metal gövdesiyle birlikte siyah ve altın renk seçenekleriyle geliyor.

Samsungun Galaxy On7 Prime Akıllı Telefonu Türkiyede Satışta

13 MP arka ve 8 MP ön kamerasının yanında çift SIM kart desteği bulunan akıllı telefon, Android 6 Marshmallow işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkacak. Türkiye satış fiyatı 1.449 TL olarak açıklanan Galaxy On7 Prime’ı alanlar aynı zamanda 299 TL değerindeki Level U kulaklığa da sahip olacaklar.

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