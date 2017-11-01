Samsung’dan Kadınlara Özel Üretilen Galaxy S8 Plus

Samsung, Galaxy S9 tanıtımlarına hazırlanırken bir sürpriz ile karşımıza çıktı. Şirket tarafından kadınlara özel olarak ve sınırlı sayıda üretilen Galaxy S8 Plus‘ın tanıtımı yapıldı. Sadece 7.000 adet üretilecek olan akıllı telefon, metalik pembe rengi ile Swarovski tarafından özel olarak üretilen kutuyla birlikte sahiplerinin olacak. 6,2 inç boyutlarında 2960 x 1440 piksel çözünürlüklü ekranın yanı sıra tüm özellikler Galaxy S8+ ile aynı şekilde olan akıllı telefon, görünmez bir ana ekran tuşu ile geliyor. Kadınlara hitap eden Galaxy S8 Plus, 1 Aralık’tan itibaren 949 euro fiyat etiketi ile ilk olarak İspanya’da çıkacak. Diğer ülkeler için ne zaman çıkacağı ise henüz belli değil.