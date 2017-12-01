Samsung, Yeni Kapaklı Akıllı Telefonu W2018′i Tanıttı

Eskilerin kapaklı telefon efsanesi hâlâ devam etmeye devam ediyor. Samsung, yeni kapaklı akıllı telefonu W2018′in duyurusunu gerçekleştirdi. Hem kapak üstünde hem de iç bölgesinde iki adet ekrana sahip olan akıllı telefon, 4,2 inç boyutlarında 1080×1920 piksel çözünürlüklü AMOLED dokunmatik ekranlar ile karşımıza çıkıyor. Android 7.1.1 işletim sistemi ile gelen ve 2018′de Android Oreo güncellemesinin geleceği belirtilen Samsung W2018, metal ile cam karşımı olan gövdesiyle şık bir tasarım sunuyor.

122 x 60.2 x 15.5 mm boyutlarında ve 247 gram ağırlığında olan telefonun diğer teknik özelliklerine bakacak olursak; Snapdragon 835 işlemcisinden ve 6 GB RAM belleğinden gücünü alan kapaklı akıllı telefon, 2.300 mAh bataryasının yanında versiyonua göre 64 GB ya da 256 GB dahili depolama kapasiteli olarak tercih edilebiliyor.

Altın ve platin olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelecek olan ve arka tarafında 12 MP kameranın yanında çift SIM kart desteği de sunan akıllı telefonun Çin pazarına özel olarak üretildiğini belirtelim.