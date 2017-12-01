Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Sponsorlu Bağlantılar

Samsung, Yeni Kapaklı Akıllı Telefonu W2018′i Tanıttı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:23 - Tarih: 02 Aralık 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Samsung, Yeni Kapaklı Akıllı Telefonu W2018'i TanıttıEskilerin kapaklı telefon efsanesi hâlâ devam etmeye devam ediyor. Samsung, yeni kapaklı akıllı telefonu W2018′in duyurusunu gerçekleştirdi. Hem kapak üstünde hem de iç bölgesinde iki adet ekrana sahip olan akıllı telefon, 4,2 inç boyutlarında 1080×1920 piksel çözünürlüklü AMOLED dokunmatik ekranlar ile karşımıza çıkıyor. Android 7.1.1 işletim sistemi ile gelen ve 2018′de Android Oreo güncellemesinin geleceği belirtilen Samsung W2018, metal ile cam karşımı olan gövdesiyle şık bir tasarım sunuyor.

Samsung, Yeni Kapaklı Akıllı Telefonu W2018'i Tanıttı

122 x 60.2 x 15.5 mm boyutlarında ve 247 gram ağırlığında olan telefonun diğer teknik özelliklerine bakacak olursak; Snapdragon 835 işlemcisinden ve 6 GB RAM belleğinden gücünü alan kapaklı akıllı telefon, 2.300 mAh bataryasının yanında versiyonua göre 64 GB ya da 256 GB dahili depolama kapasiteli olarak tercih edilebiliyor.

Altın ve platin olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelecek olan ve arka tarafında 12 MP kameranın yanında çift SIM kart desteği de sunan akıllı telefonun Çin pazarına özel olarak üretildiğini belirtelim.

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.438 yazıda 7.890 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık