Samsung, Galaxy Tab A 8.0 (2019) adındaki yeni tabletini duyurdu. 8 inçlik 1280×800 piksel çözünürlüklü LCD ekrana sahip olan cihaz, gücünü Snapdragon 429 işlemcisinden ve 2 GB RAM belleğinden alıyor. microSD ile 512 GB'a kadar arttırılabilen 32 GB dahili depolamayı bünyesinde bulunduran tablet, arkasında 8 MP ön tarafında da 2 MP kamerasıyla geliyor. Ayrıca modelin bataryasının da 5.100 mAh olduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) Özellikleri

İki farklı renk seçeneğiyle birlikte Android Pie kurulu olarak kutusundan çıkacak olan Galaxy Tab A 8.0 (2019), Wi-Fi ya da LTE bağlantılı olarak iki farklı versiyonla geliyor.

Henüz fiyat bilgisi paylaşılmayan tablet, satın alındığında 2 aylık YouTube Premium ve 3 aylık Spotify Premium paketlerini hediye olarak sunuyor.