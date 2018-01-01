Samsung Galaxy S9′un Tanıtım Tarihi Açıklandı

Las Vegas’ta gerçekleştirilen CES 2018 fuarında yeni teknoloji ürünleri tanıtılmaya devam ederken, merakla beklenen Galaxy S9 ve Galaxy S9+ akıllı telefonları için Samsung yöneticisi açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre Galaxy S9 modellerinin 26 Şubat tarihinde Barselona’da gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacağı belirtildi. Daha önceden gelen bilgiler doğru çıkarsa Galaxy S9′da 4 GB RAM ve 64 – 128 GB depolama alanı beklenirken, Galaxy S9 Plus modelinde ise 6 GB RAM ve 64 – 128 – 256 GB depolama alanı bekleniyor.

Ekran kısmında da Galaxy S9‘da 5.8 inçlik 2.960×1.440 piksel çözünürlüklü Super AMOLED ekran konuşulurken, Galaxy S9 Plus‘ta ise 6,1 inçlik 2.960×1.440 piksel çözünürlüklü ekran konuşuluyor. Ayrıca tasarım ve performans açısından dikkatleri çekmesi beklenen yeni modellerin ekran kalitesi yönünden de ses getireceği belirtiliyor.