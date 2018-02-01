Samsung Galaxy S9 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı (Video)

2018′in heyecanla beklenen teknoloji fuarı Mobil Dünya Kongresi nihayet başladı. Samsung‘un merakla beklenilen yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus da Mobil Dünya Kongresi 2018 kapsamında büyük bir sunumla tanıtıldı. Galaxy S9 Plus’a göre biraz daha küçük bir ekranla karşımıza çıkan Galaxy S9, yüksek donanımsal özellikler ile karşımıza çıkıyor. Biz de bu yazımızda Galaxy S9 özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Samsung Galaxy S9 Teknik Özellikleri

147,7 x 68,7 x 8,5 mm boyutlarında ve 163 gram ağırlığında boy gösteren akıllı telefon, 8 çekirdekli 2.9 GHz hızında çalışan Exynos 9810 işlemcisinden ve 4 GB RAM belleğinden gücünü alıyor. Akıllı telefon, Amerika’da ise Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisi ile satışa sunulacak.

Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan Galaxy S9, 5.8 inç büyüklüğündeki QHD+ çözünürlüklü Super AMOLED kavisli ekranı ile %84.2 ekran çerçeve oranı sunuyor. Ayrıca ekranın Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunduğunu belirtelim.

ARM Mali-G72 grafik birimi ile de kullanıcılarına düşük güç tüketimi ile yüksek performans sunacak olan akıllı telefon, microSD kart desteği ile arttırılabilir 64 – 128 – 256 GB‘lık üç farklı depolama seçeneği ile geliyor.

Etkileyici bir sunum ile tanıtılan Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus, kamera performansları yönünden de oldukça dikkat çekeceğe benziyor. 12 Megapiksel çözünürlük ve f/1.5 ile f/2.4 arasında değişebilen diyafram açıklığına sahip arka kamera ile gelen Galaxy S9, 4K’da 30 fps, 1080p’de 240 fps video çekimi yapabiliyor ve ayrıca 960 fps ağır çekim desteği veriyor.

Cihazın ön kısmında ise f/1.7 diyafram açıklıklı 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor ve 1440p çözünürlükte 30 fps video kaydı yapılabiliyor.

Galaxy S9′da da Galaxy S8 modelindekine benzer hızlı şarj ve kablosuz şarj destekli 3.000 mAh kapasiteli bataryanın kullanıldığını görüyoruz. Karşılaştırma olarak Galaxy Note 8′de ise 3.300 mAh bataryanın bulunduğunu hatırlatalım.

Samsung Galaxy S9 Diğer Özellikler

USB Type-C (v3.1), Wi-Fi a/b/g/n/ac, GPS, Beidou, Galileo, NFC, Bluetooth 5.0 desteklerini sunan akıllı telefon, kaliteli ses deneyimi sunmak adına AKG tarafından geliştirilen çift hoparlörleri bünyesinde bulunduruyor.

Galaxy S8 serisinde parmak izi sensörü arka kameranın yanındayken yeni amiral gemilerinde ise alt tarafında konumlandırmış. Bu sayede de kullanıcıların yanlışlıkla kameraya dokunması engellenmiş oluyor. Yeni amiral gemilerini birbirinden ayırma yollarından biri de kamera sayıları. Öyle ki Galaxy S9′da tek arka kamera bulunuyorken, S9+’ta çift arka kamera bulunuyor.

Modellerin kameraları ile çekilen videolara istenirse otomatik arka plan müziği eklenebiliyor. Ya da çekilen görüntüler GIF’e dönüştürülebiliyor. Dikkat çeken bir diğer özellik ise selfie çekerek kendinizin emojisini yaratabiliyorsunuz. Ayrıca arka kamera ile anlamadığınız bir dili anlık çeviri yapabiliyor ve yediğiniz yemek hakkında bilgi alabiliyorsunuz.

Ayrıca modellerde yer alan “Çoklu Görev Deneyimi” sayesinde bildirim aldığınız zaman bulunduğunuz uygulamayı kapatmadan gelen bildirimi yeni pencerede açabiliyorsunuz.

Samsung Galaxy S9 Fiyatı

Galaxy S9 akıllı telefonunun ülkemizdeki satış fiyatı da belirlendi. Akıllı telefonun 64 GB sürümü için 4.599 TL‘lik bir satış fiyatına sahip olacağı açıklandı.

Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ Tanıtım Videosu

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