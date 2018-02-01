Samsung Galaxy S9 Plus Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı (Video)

Merakla beklenilen Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus akıllı telefonları 2018 Mobil Dünya Kongresi‘nde görücüye çıkarıldı. Daha önce sızıntıları ile gündeme gelen amiral gemilerinin resmi tanıtımı da nihayet gerçekleşmiş oldu. Galaxy S9 ve Galaxy S9+ tasarımlarına baktığımızda önceki nesle göre çok büyük bir değişim ile karşılaşmadık. Kendi aralarındaki en büyük farklılık ise Galaxy S9′da tek arka kamera varken, Galaxy S9 Plus’ta çift arka kamera bulunuyor. Bu yazımızda da Galaxy S9 Plus teknik özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi vereceğiz.

Samsung Galaxy S9 Plus Teknik Özellikleri

Galaxy S9 modeline göre biraz daha büyük bir ekran ile gelen S9 Plus, 6.2 inç boyutunda 1440 x 2960 piksel çözünürlüklü, kısmi 3D Touch ve 18.5:9 ekran oranına sahip Super AMOLED ekran ile geliyor. Ayrıca ekran, Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunuyor.

158,1 x 73,8 x 8,5 mm boyutlarında ve 189 gram ağırlığında olan akıllı telefon, Amerika ve Çin pazarı için Snapdragon 845 işlemcisi ve Adreno 630 grafik birimi ile gelecekken, Avrupa pazarı için 8 çekirdekli Exynos 9810 işlemcisi ve Mali-G72 MP18 grafik birimi ile gelecek.

Kutusundan Android 8.0 Oreo ile çıkacak olan Galaxy S9+ ayrıca 6 GB RAM, microSD ile arttırılabilir 64 – 128 – 256 GB depolama alanı seçenekleri ve daha uzun kullanım için 3.500 mAh batarya ile geliyor.

Kamera kalitesi ile dikkatleri çeken Galaxy S9 Plus, S9 modelinin tek arka kamerasına karşılık 12 MP çözünürlüklü çift arka kamera ile geliyor. Üstelik kameranın biri f/1.5 ve f/2.4 diyafram açıklığı arasında değişim yapılabiliyorken, ikinci kamerası sabit f/2.4 diyaframlı, OIS destekli olarak boy gösteriyor. Bu sayede de düşük ışık koşullarında da harika çekimler elde edilebiliyor. Ek olarak arka kameralar ile 2160p 30 fps ve 1080p 60 fps video çekimi ile 960 fps ağır çekim imkanı sunuluyor.

Selfie tutkunları için de telefonun ön tarafında 8 MP çözünürlüklü ve f/1.7 diyafram açıklığına sahip, otofokus özellikli, Otomatik HDR ve 1440p video kaydı yapabilen bir kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy S9 Plus Diğer Özellikler

Su ve toza karşı dayanıklılığını IP68 sertifikası ile kanıtlayan akıllı telefon, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC, USB 3.1 bağlantı noktalarını destekliyor.

S9 modelindeki gibi S9 Plus’ta da parmak izi sensörü arka kameranın altında yer alıyor ve gelişmiş bir iris tarayıcısı da telefonun bünyesinde bulunuyor.

Galaxy S9′un özelliklerinde de bahsettiğimiz gibi aynı şekilde S9+’ta da kamera ile kendinizi çekip, emojinizi yaratabiliyorsunuz. Yabancı dilleri anlık çeviri ile kameraya okutarak gerçekleştirmek de mümkün.

Samsung Galaxy S9 Plus Fiyatı

Siyah, gümüş, gri, mavi ve altın olmak üzere 5 farklı renk bulunduracak olan akıllı telefon, ülkemizde leylak moru, gece siyahı ve titanyum grisi renkleri ile satın alınabilecek.

Ülkemizdeki teslimatları mart ayının ortasından itibaren başlanması beklenilen Galaxy S9 Plus, 64 GB, 128 GB ve 256 GB versiyonlarına göre sırasıyla 5.199 TL, 5.399 TL ve 5.699 TL‘den alıcısını bekleyecek.

Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ Tanıtım Videosu

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