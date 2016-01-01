Samsung, altın, pembe altın ve koyu mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan yeni telefonu Galaxy C7 Pro‘yu resmen tanıttı. Metal gövdeye sahip olan akıllı telefon, 5,7 inçlik Full HD çözünürlüklü Super AMOLED ekranı ile geliyor. 2,2 GHz’lik sekiz çekirdekli Snapdragon 625 işlemcisi ve 4 GB RAM belleğinden gücünü alan Galaxy C7 Pro, Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge’de yer alan sürekli açık ekran özelliğini devam ettiriyor. Ayrıca telefonda microSD kart desteği ile 256 GB’a kadar artırılabilen 32 GB veya 64 GB hafıza seçenekleri yer alıyor.

Bunların yanı sıra USB-C bağlantısı ve parmak izi sensörünü bünyesinde bulunduran cihaz, ön ve arka tarafında F/1.9 diyaframlı 16 megapiksellik kamera bulunduruyor. 3.000 mAh kapasiteli bataryasıyla öncelikle Çin’de satışa çıkacak akıllı telefonun diğer ülkelerde ne zaman ve hangi fiyattan çıkış yapacağı ise henüz belli değil.