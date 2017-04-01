Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.926 yazıda 7.552 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Safari’de Ana Sayfa Butonu Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:51 - Tarih: 15 Nisan 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Safaride Ana Sayfa Butonu Ekleme Nasıl Yapılır?Apple‘ın internet tarayıcısı Safari‘de varsayılan olarak üst menüde “ana sayfa butonu” bulunmamaktadır. Dolayısı ile ana sayfa butonu gerekli bir özellik olduğu için, özellikler yardımı ile Safari’de ana sayfa butonunu ekleyebilmemiz mümkündür. Ayrıca geçtiğimiz içeriğimizde de Safari’de ana sayfa değiştirmek ile ilgili adımları incelediğimizi hatırlatmakta yarar var. Konumuza da dönecek olursak, ana sayfa butonunu aşağıdaki adımları izleyerek siz de ekleyebilirsiniz.

Safari’de Ana Sayfa Ekleme Nasıl Yapılabilmektedir?

  • Öncelikle tarayıcıyı açın.
  • Ayarlar butonuna tıklayın.

Safaride Ana Sayfa Butonu Ekleme Nasıl Yapılır?

  • Customize Toolbar… sekmesine tıklayın.

Safaride Ana Sayfa Butonu Ekleme Nasıl Yapılır?

  • Home ikonunu tutun ve arama bölümüne sürükleyin.

Safaride Ana Sayfa Butonu Ekleme Nasıl Yapılır?

  • Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.

Safaride Ana Sayfa Butonu Ekleme Nasıl Yapılır?

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri