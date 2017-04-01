Apple‘ın internet tarayıcısı Safari‘de varsayılan olarak üst menüde “ana sayfa butonu” bulunmamaktadır. Dolayısı ile ana sayfa butonu gerekli bir özellik olduğu için, özellikler yardımı ile Safari’de ana sayfa butonunu ekleyebilmemiz mümkündür. Ayrıca geçtiğimiz içeriğimizde de Safari’de ana sayfa değiştirmek ile ilgili adımları incelediğimizi hatırlatmakta yarar var. Konumuza da dönecek olursak, ana sayfa butonunu aşağıdaki adımları izleyerek siz de ekleyebilirsiniz.

Safari’de Ana Sayfa Ekleme Nasıl Yapılabilmektedir?

Öncelikle tarayıcıyı açın.

Ayarlar butonuna tıklayın.

Customize Toolbar… sekmesine tıklayın.

Home ikonunu tutun ve arama bölümüne sürükleyin.