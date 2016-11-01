Geçtiğimiz içeriğimizde Safari’de ayarları sıfırlama ile ilgili adımları incelemiştik. Böylelikle, tüm tarayıcı ayarlarını varsayılan hâline getirmeyi öğrenmiş olduk. Şimdi ise Safari geçmiş silme adımlarına göz atıyor olacağız. Bu şekilde ise teker teker geçmişi silmeyi öğreniyor olacağız. Yani yalnızca dilediğimiz tarih aralığındaki geçmişi temizleyeceğiz veya elbette istersek tüm geçmişi de silebiliriz. Dilerseniz hemen şimdi ilgili maddelere şöyle bir göz atıyor olacağız.

AYRICA: Safari’de Ana Sayfa Değiştirme Nasıl Yapılır?

Safari’de Tarayıcı Geçmişini Silmek

1) Öncelikle tarayıcınızı açın.

2) Ayarlar butonuna tıklayın.

3) History sekmesine tıklayın.

4) Bookmark başlığındaki tarihlere sağ tıklayın.

5) Delete sekmesine tıklayın.