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Safari Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:05 - Tarih: 27 Ağustos 2017 - Yorum: 0
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Safari Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?Geçtiğimiz içeriğimizde Safari’de ayarları sıfırlama ile ilgili adımları incelemiştik. Böylelikle, tüm tarayıcı ayarlarını varsayılan hâline getirmeyi öğrenmiş olduk. Şimdi ise Safari geçmiş silme adımlarına göz atıyor olacağız. Bu şekilde ise teker teker geçmişi silmeyi öğreniyor olacağız. Yani yalnızca dilediğimiz tarih aralığındaki geçmişi temizleyeceğiz veya elbette istersek tüm geçmişi de silebiliriz. Dilerseniz hemen şimdi ilgili maddelere şöyle bir göz atıyor olacağız.

AYRICA: Safari’de Ana Sayfa Değiştirme Nasıl Yapılır?

Safari’de Tarayıcı Geçmişini Silmek

1) Öncelikle tarayıcınızı açın.

Safari Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

2) Ayarlar butonuna tıklayın.

Safari Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

3) History sekmesine tıklayın.

Safari Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

4) Bookmark başlığındaki tarihlere sağ tıklayın.

Safari Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

5) Delete sekmesine tıklayın.

Safari Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

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