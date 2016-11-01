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Sadeleştirilmiş Twitter Geliyor: Twitter Lite

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:06 - Tarih: 25 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Sadeleştirilmiş Twitter Geliyor: Twitter LiteDiğer sosyal medya uygulamalarının yanında yoğun bir şekilde kullanılan platformlarından biri olan Twitter, eski model Android akıllı telefonlara özel bir uygulama üzerinde çalışıyor. Dünya genelinde eski model Android telefonları kullanan ve internet performansları yeterince iyi olmayan bölgeler için “sadeleştirilmiş” Twitter geliyor. Twitter Lite, sadeleştirilmiş özellikleriyle akıllı telefonlarda çok fazla yer kaplamamakla birlikte internetin kısıtlı olduğu bölgelerde rahatlıkla kullanılabilecek. Bu uygulama kullanılarak mobil internet kullanımı azaltılabilecek. İlk olarak Filipinler’de test sürecine başlanılan uygulamanın ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz açıklanmadı.

Sadeleştirilmiş Twitter Geliyor: Twitter Lite

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