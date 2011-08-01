Ryan Reynolds'un Yeni Filmi "Free Guy" için İlk Fragman Geldi

Yönetmenlik koltuğunda Shawn Levy'nin oturduğu, ünlü oyuncu Ryan Reynolds'un yeni filmi Free Guy için ilk fragman paylaşıldı. Filmde Free City adında bir açık dünya oyununda NPC olan ve bunu fark eden Guy isimli bir adamın, oyun yapımcısına karşı vereceği mücadele anlatılıyor.

İlginç senaryosu ile dikkatleri üzerine çeken Free Guy filminin senaryosunda Matt Liebermann ve Zak Penn'in imzaları yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds'a Taika Waititi, Joe Keery, Jodie Comer ve Channing Tatum gibi isimler eşlik ediyor.

3 Temmuz 2020 tarihinde vizyona girecek olan Free Guy filminin paylaşılan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Free Guy Fragman İzle