Romantik Komedi "Let It Snow" için Fragman Paylaşıldı

Netflix üzerinden yayınlanmaya hazırlanan romantik komedi filmi "Let It Snow" için fragman geldi. Aşkı ve arkadaşlığı yeniden anlatan filmin yönetmen koltuğunda Luke Snellin oturuyor. Ünlü yazar John Green'in yanı sıra Maureen Johnson ve Lauren Myracle gibi yazarların kısa hikayelerinden senaryolaştırılarak ortaya çıkan Let It Snow filminin oyuncu kadrosunda Isabela Moner, Kiernan Shipka, Shameik Moore, Liv Hewson, Odeya Rush, Jacob Batalon, Miles Robbins, Mitchell Hope, Anna Akana ve Joan Cusack gibi isimler yer alıyor.

Netflix üzerinden 8 Kasım tarihinde izlenebilecek olan "Let It Snow" filminin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Let It Snow Netflix Fragman İzle