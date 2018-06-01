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Renk Kodunu Bulma Eklentisi: ColorPick Eyedropper

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:48 - Tarih: 24 Haziran 2018 - Yorum: 0
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Renk Kodunu Bulma Eklentisi: ColorPick EyedropperChrome için geliştirilen renk bulma eklentisi olan ColorZilla gerçekten de oldukça iyi bir eklenti. Ancak araştırmalarım sonucunda bulduğum, ColorPick Eyedropper adlı eklentinin daha da işlevsel olduğu sonucuna vardım. Bu eklenti ile renkleri bulmak çok ama çok daha kolay. Daha detaylı bir analiz söz konusu olduğu için, derinlemesine renkleri öğrenebiliyorsunuz. Eklentiyi Chrome’a birkaç tıklama ile hemen kurabilir, kullanmaya başlayabilirsiniz. Varsayılan ayarları ile kullanabilmektesiniz.

Adres: ColorPick Eyedropper

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